Mobil klasik oyunlar arasında yer alan ve oyunculara rekabet dolu bir atmosfer sunan Capsulemon, Fight ücretsiz olarak oynanmaya devam ediyor.

Allm imzası ile geliştirilen ve iki farklı mobil platformda geniş kitleler tarafından oynanan Capsulemon, Fight bünyesinde birbirinden farklı karakterler ve kahramanlar bulunduruyor. Fantastik bir oynanışa sahip olan oyunda basit kontroller eşliğinde karşımıza çıkan canavarları etkisiz hale getirmeye çalışacağız.

Oyunculara eşsiz bir oynanış atmosferi sunan Capsulemon, Fight ile zekamızı ve yeteneklerimizi kullanarak düşmanları yok etmeye çalışacağız. Oyuncular kazandıkları savaşlar sonrasında kahramanlarını güçlendirebilecek ve daha etkili bir hale getirebilecekler.

50 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Capsulemon, Fight Google Play’de 4.6 gibi bir inceleme skor puanına sahip.