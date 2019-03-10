Macera oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Captain Tom Galactic Traveler, uzay boşluğunda gezegenler arası uçuşlar yapabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Siyah fon üzerine beyaz karakter ve objelerle tasarlanmış bu oyunda yapmanız gereken, astronot kıyafeti giymiş bir karakter ile farklı gezegenlere uçmak ve size verilen görevleri yerine getirmektir. Uzay boşluğunda uçarak yeni gezegenler keşfetmeli ve seviye atlamalısınız

Oyun içerisinde, uzay boşluğunda geçen çeşitli bölüm ve parkurlar yer almaktadır. Ayrıca keşfedebileceğiniz onlarca yeni gezegen bulunmaktadır. Uzay temalı parkurlarda uçarken yıldızları toplamalı ve sonraki bölümlerin kilidini açmalısınız. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile eşsiz bir deneyim sizleri bekliyor.

500 binden fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve her geçen gün daha fazla kişinin ilgisini çekmeyi başaran Captain Tom Galactic Traveler, Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda kolaylıkla oynayabileceğiniz kaliteli bir oyundur. Farklı tasarımı ile ön plana çıkan bu oyun ile sizde maceraya doyabilir ve eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz.