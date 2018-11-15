Cars of War ile aksiyon dolu yarışlara hazırlanın!

Gerçeklikten uzak ve fantastik bir oynanış atmosferine sahip olan Cars of War mobil platformda aksiyon oyunu olarak yayınlandı. Sıradan yarış oyunlarının aksine Cars of War’da oyuncular araçlarına farklı silah modelleri takabilecek ve rakiplerini etkisiz hale getirmeye çalışacaklar. Oldukça eğlenceli bir oynanış sistemine sahip olacak olan yapım da oyuncular dilerlerse araçlarını da kişiselleştirebilecekler.

Google Play’de ücretsiz olarak mobil oyunculara sunulan yapım da amacımız aracımız ile diğer rakip oyuncuları etkisiz hale getirmektir. Kim daha fazla yarışçıyı saf dışı bırakırsa oyunun galibi o olmaktadır. 5’e 5 hızlı ve tempolu savaşlar ile oyuncular birbirleri ile yardımlaşabilecek ve aksiyon dolu savaşlara imza atabilecekler.

Farklı araçlar, farklı zırhlar ve özelleştirme menüsü ile oyuncuları tatmin edecek olan mobil aksiyon oyunu görsel efektleri ile de orta dereceli içerikleri karşımıza çıkarıyor. 10 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan Cars of War, Google Play’de 4.5 gibi bir skor puanını da elinde bulunduruyor.

İyi oyunlar dileriz.