Bizleri araba güreşlerine götürecek olan Cars War Arena, Paipai Games tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan bir aksiyon oyunudur. 3 farklı araç modelinin yer aldığı yapımda oyuna eklenen güncellemeler ile araç modelleri de artırılmaya devam ediliyor.

8 farkı silah modeli ile oyuncular araçlarını farklı silah modelleri ile güçlendirebilecek ve rakipleri karşısında daha avantajlı olmaya çalışacaklar. Gerçekçi araç mekaniklerinin yer aldığı yapımda oyuncular araçlarını ve ekipmanlarını özelleştirebilecek ve daha güçlü bir hale getirebilecekler.

Harika grafiklerin yer aldığı oyunda orta dereceli görsel efektler ile savaşlara katılacak, rengarenk içerikler ile eğlenceli anlar yaşayacağız. Sadece Google Play üzerinden oyunculara ücretsiz olarak sunulan Cars War Arena şu sıralar binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.