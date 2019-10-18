Cartoon Network Games (İndir): Çocuklar için ücretsiz ve internetsiz Android oyunları
Cartoon Network Games Android uygulaması, en çok izlenen çizgi filmlerin oyunlarını içeriyor. Çocuklar için ücretsiz ve internetsiz oynanabilen birbirinden eğlenceli Android oyunları bu uygulamada. Gumball, Teen Titans, Ben 10, PowerPuff Girls, Kafadar Ayılar ve daha nice çizgi film oyunları mevcut ve her hafta yeni oyunlar ekleniyor.
En iyi Cartoon Network çizgi filmlerinin oyunlarının bir arada bulunduğu harika bir uygulama. Gumball, Darwin, Robin, Raven, Finn, Jake, Dört Kol ve sevilen daha birçok karakter uygulamada bulunuyor. Goller attığınız, kötülerle savaştığınız, tepeler ve gökdelenlerden atladığınız müthiş oyunlar internet bağlantısı da gerektirmiyor. Cartoon Network Oyunlar uygulamasında hangi oyunlar mı var:
- Gumball Oyunları: Gumball, Darwin, Anais, Muz Joe ve diğer sevdiğiniz Gumball karakterleriyle oynayın. Gumball ve arkadaşlarının Elmore Lisesinden kaçmasına yardım edin veya Gumball ve Darwin ile uzayda bir platformdan diğerine atlayın.
- Teen Titans Go Oyunları: Adaletin Kılıcı oyununda birbiri ardına geel korkunç düşmanlarla mücadele edin. Gökkuşaklı Macera oyununda Raven rüyasından uyanmadan unicornuyla mümkün olduğunca çok buluttan zıplayın.
- Ben 10 Oyunları: Güç Dalgası oyununda Ben ile acımasız sokaklarda uçarak düşmanları yenin, güçlü uzaylılara dönüşün, bölüm sonlarında canavarlarla kapışın. Buhar Kampı oyununda Buharlı Smythe’in kötü robotları tarafından işgal edilmiş güzel bir doğa parkındaki masum turistleri kurtarın.
- Adventure Time Oyunları: Ooo Diyarı’na girip eğlence dolu macera oyunları oynayın. Marceline’in Soğuk Hava Dalgası oyununda Finn ve Jake’i Buz Kralı’nın sarkıtlarından koruyun.
- PowerPuff Girls Oyunları: Blosssom, Bubbles ve Battercup ile birlikte Robot Savaşları’nda şımarık Prenses Morbuck ve yüzlerce uçan androidle boy ölçüşeceğiniz okul sonrası düelloya girin. Kızlar Görevde oyununda uçma becerilerini sınayın ve Mojo Jojo’yu durdurmaya çalışın.
- Kafadar Ayılar Oyunları: Kutup Ayısı, Panda ve Boz Ayı’nın yanı sıra arkadaşlarıyla tanışın. Şşşt Ninja Var oyununda sinemada patlamış mısır yiyen, içeceklerini hüpürdeten veya telefonlarıyla oynayan herkesi uyarın.