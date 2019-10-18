Cartoon Network Games Android uygulaması, en çok izlenen çizgi filmlerin oyunlarını içeriyor. Çocuklar için ücretsiz ve internetsiz oynanabilen birbirinden eğlenceli Android oyunları bu uygulamada. Gumball, Teen Titans, Ben 10, PowerPuff Girls, Kafadar Ayılar ve daha nice çizgi film oyunları mevcut ve her hafta yeni oyunlar ekleniyor.

En iyi Cartoon Network çizgi filmlerinin oyunlarının bir arada bulunduğu harika bir uygulama. Gumball, Darwin, Robin, Raven, Finn, Jake, Dört Kol ve sevilen daha birçok karakter uygulamada bulunuyor. Goller attığınız, kötülerle savaştığınız, tepeler ve gökdelenlerden atladığınız müthiş oyunlar internet bağlantısı da gerektirmiyor. Cartoon Network Oyunlar uygulamasında hangi oyunlar mı var: