CASE: Animatronics

Kimliği belirsiz bir hacker polis merkezinin kontrolünü ele geçirmiş. Tüm çıkışları kilitlemiş ve elektriği kesmiş. Etrafta gittikçe yaklaşan garip metalik sesler duyuluyor. Sen Dedektif Bishop olarak bu işten canlı çıkabilecek misin? Yoksa bu garip metal sesine yenik mi düşeceksin?

Polis merkezine hoş geldin. Burada geç saatlare kadar çalışmak bazen trajik sonuçlara yol açabiliyor. Adın John Bishop. İşten başını kaldırmayan, yorulmak nedir bilmeden gece yarılarına kadar soruşturmalar üzerinde çalışan bir dedektifsin. Uykusuz, yorgun bir geceyi daha merkezde çalışarak geçirirken eski bir dostundan beklenmedik, garip bir telefon alıyorsun ve tüm dünyan alt üst oluyor.

Karanlık korudorların derinliklerinde, odaların köşelerinde kırmızı gözler parlıyor. Gıcırtıya benzer, sallanan, tangırdayan metalik bir ses merkezin duvarlarında yankılanıyor. Bunlar animatronikler, biliyorsun, fakat bilinmeyen, korkunç bir şey onların kontrolünü ele geçirmiş.