Türk yapımı PC oyunu Erzurum'da oyuncular soğukta hayatta kalma mücadelesi veriyor. Erzurum Steam'de!

Erkan Calp - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Erzurum, Steam’de yerini alan Türk yapımı oyunlar arasında. Türk oyun şirketi Proximity Games tarafından geliştirilen PC oyununda oyuncular zorlu şartlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Erzurum’un dondurucu soğuğu, vahşi doğa, açlık ve susuzluk ile mücadele vereceğiniz hayatta kalma oyununu şiddetle tavsiye ederim. Türk yapımı hayatta kalma oyunu Erzurum Steam’de!

Karlarla kaplı haritası ile Türk oyuncuların karşısına çıkan Erzurum, kaliteli grafik açıları ile şu sıralar oyuncuları kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Tamamen Türk oyun geliştiriciler tarafından hayata geçirilen oyun da oyuncular hayatta kalabilmek için mücadele edecek, birbirinden farklı tehlikelere karşı mücadele edecekler.

Erzurum - Hayatta Kalma Oyunu İndir

Türkiye’nin en soğuk şehirlerinden biri olan Erzurum’da geçen oyunda Taylan adında bir karakterin yerine geçiyorsunuz. Kışın ortasında ve yürüyerek Erzurum’un ıssız bölgelerinde seyahat eden Taylan’ın girmek üzere olduğu bölge bir göktaşı düşmesinden etkilenmiştir. İçerisinde bulunduğu zorlu şartlar yetmezmiş gibi şimdi Taylan’ı daha büyük sıkıntılar bekler. Taylan, donduran soğuk, doğa, açlık ve susuzlukla mücadele etmek zorundadır. Odun veya kömür toplayarak ateş yakma ısınma, yatacak bir yer bulma, yemek ihtiyacını giderme, vahşi doğada hayatta kalabilmek, korunmak için silah yapma ve olası yaralanma durumunda acil mücadele açısından sağlık ürünleri yapma gibi hayatta kalmasını sağlayacak her şeyi yapmak sizin göreviniz.

Oyunda hikaye, serbest mod ve meydan okuma olmak üzere üç farklı mod var. Kahramanın başına gelecek olayları ve hikayenin sonunu görmek için Hikaye modunu oynayabilirsiniz. Ölmekten sıkıldınız mı? Hikaye moduyla aynı mekaniklere sahip ancak hiç ölümün gerçekleşmediği tam manasıyla sonsuz modu deneyebilirsiniz. Belli bir seviyeye ulaştıktan sonra deneyimli oyuncular için düşünülmüş, bitmeyen fırtına, daha soğuk hava, zamanlı görevler, daha fazla yırtıcı hayvan gibi farklı mücadelelere sokan meydan okuma modunu oynayabilirsiniz.

Devasa Açık Dünya: 9 kilometrekarelik alanıyla, oyun dünyası size çok sayıda keşfedilecek alan sunuyor. 30'dan fazla bölge keşfedilmeyi bekliyor.

Değişen Hava, Sıcaklık Ve Zaman: Hava, sıcaklık ve zaman birbirleriyle bağlantılıdır. Güneşli yada bulutlu gün, dondurucu gece, sabah ayazı gibi gerçekçi doğa olayları dinamik olarak oluşur. Ayrıca hafif kar yağışı, yoğun kar yağışı, kar fırtınası, sisli hava gibi hava olayları da rastgele oluşur.

Kendinizi Isıtın: Odun yada kömür toplayıp sobada ateş yakın. Arkana yaslanıp sıcak çayını yudumlarken pencereden bembeyaz karın yağışını izleyin.

Farklı Kamera Açıları: Oyunu hem karakterin gözünden (birinci şahıs) hem de dış görünümden (üçüncü şahıs) oynayabilirsiniz.

Yağmalayın: Dünyayı keşfedin ve hayatta kalmana yardımcı olması için yemek, yakıt, cephane, giysi, tıbbi ürün, araç gereç ve zanaat malzemeleri toplayın.

Zanaat: Basit aletler, gelişmiş aletler, elektronik aletler, cephane ve daha fazlasını yapmak için malzeme toplayın. Kebap, tarhana çorbası, Türk kahvesi, ekmek gibi lezzetli yiyecekleri pişirmek için gıda malzemeleri toplayın.

Silahlar: Kendinizi kana susamış yırtıcı hayvanlardan korumak için tabanca, tüfek gibi silahlar bulun.

Avlanır ya da Avlanırsınız: Yemek için geyik, tavşan avlayın. Ayılara, kurtlara ve yaban domuzlarına av olmaktan kaçının.

Hayatta Kalma Oyunu Erzurum Sistem Gereksinimleri

Türk yapımı hayatta kalma oyunu Erzurum, yüksek kalitede grafikler ve harika bir atmosfer sunuyor, yüksek sistem gereksinimleri de istemiyor. Erzurum oyunu sistem gereksinimleri şöyle:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sitemi: Windows 64-bit sürümleri

İşlemci: Intel Core [email protected] veya AMD FX [email protected]

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 veya AMD Radeon R9 290

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 12GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri