GTA 5 100% Save (İndir): Oyuna tüm görevler yapılmış bir halde oynamaya başlayın.

Yiğit Ekim Demir - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Uzun süren bir bekleyişin ardından oyuncularla buluşan Grand Theft Auto V (GTA 5) pek çok oyuncunun keyif alarak oynadığı bir oyun olsa da, zaman zaman zorlayıcı görevleri ve bu görevlerinde hem çok sayıda hem de çok uzun olması nedeni ile can sıkıcı bir hale gelebiliyor. Eğer oyunu tamamlanmış bir şekilde oynamak isterseniz, GTA 5 %100 Save Dosyası ile birlikte bunu yapabilirsiniz. Oyunculara özgürlük tadında bir deneyim sunan Save dosyası hem görevleri yapmış olarak kabul ediyor hem de kullanıcılara tüm içeriklere erişme fırsatı veriyor. Tamamen ücretsiz olarak indirilip kullanılan Save dosyası ile oyuncular yapım içerisinde kilitli olan tüm içeriklerin kilidini açabilecek ve bu içeriklerin tadını çıkarabilecekler. Peki GTA 5 Save dosyası nasıl yapılır? İşte adım adım anlatım.

GTA 5 Yüzde 100 Save Nasıl Yapılır?

GTA 5 için sunulan tamamlanmış save dosyası ile birlikte oyuncular herhangi bir görevi yapmak zorunda kalmadan şehir içinde özgür bir şekilde dolaşabiliyor ve açık dünya oyun temasının başarılı deneyimini sonuna kadar tadabiliyor. Bu kayıt dosyası görevleri yapmak istemeyen oyunculara uygun olduğu gibi, oyunu daha öncesinde başka bir cihazda bitirmiş olan ve tekrar aynı görevlerle uğraşmak istemeyenler için de ideal yapıda.

Eğer siz de ana senaryo görevlerini, yan senaryo görevlerini ve eğlence görevlerini tamamlamak istemiyorsanız bunu GTA V %100 save dosyasını indirip, bilgisayarınıza yükleyerek halledebilirsiniz. Zira oyundaki bazı başarımları tamamlayabilmek için çok özel yetenekler yahut belli koşullar gerekebiliyor ve her oyuncunun bu başarımlara erişmesi mümkün değil.

Grand Theft Auto V oyuncularına şimdiden keyifli oyunlar diliyoruz. Eğer oyunu cihazınıza indirmek isterseniz buraya tıklayabilir ve sitemizden oyuna ait dosyalara göz atabilirsiniz.

GTA 5 %100 Save Dosyası Nasıl Kurulur

GTA 5 için sunulan tamamlanmış kayıt dosyalarını cihazınıza kurarken aşağıdaki sıralamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Bu süreçte adımları doğru takip etmeniz, herhangi bir sorunla karşılaşmamanız adına kritik bir önem taşıyor.

Kurulum Notları:

Bilgisayarınızdan 'Belgelerim' klasörünü açın.

Bu klasöre giriş yaptıktan sonra 'Rockstar Games' klasörünü açın.

Ardından 'GTA V' klasörünü açın.

Bunun ardından 'Profiles' klasörüne geçiş yapın.

Bu klasörde yer alan '774C1548' isimli, yahut başka bir isme sahip olan, tek klasörü de açın.

Açılan klasöre sitemizden indiriğiniz zip dosyasının içinde bulunan dosyaları kopyalayın.

Klasörleri kapatın.

Oyun içerisindeki yükleme bölümünden load edin.

Herkese iyi oyunlar dileriz.