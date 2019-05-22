Birbirinden gösterişli onlarca savaş zırhı ve kılıçtan dilediğinizi kullanarak yaratıklara karşı savaşabileceğiniz ve aksiyon dolu anlar geçirebileceğiniz Cash Knight, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, karakterinizi seçerek dilediğiniz savaş zırhını giydirmek ve farklı kılıçlar kullanarak karşınıza çıkan tüm yaratıkları tek hamlede öldürmektir. Görev haritası üzerinde ilerleyerek belirtilen bölgelerdeki yaratıklara karşı mücadele etmeli ve bölgeyi temizleyerek görevleri tamamlamalısınız. İyi bir kılıç şövalyesi olduğunuzu göstererek tüm yaratıkları etkisiz hale getirmeli ve ganimet toplayarak yolunuza devam etmelisiniz.

Oyunda onlarca farklı şövalye zırhı ve birbirinden güzel sayısız kılıç yer almaktadır. Şövalyeniz için istediğiniz kılıcı ve zırhı seçebilirsiniz. Ayrıca savaşları kazanarak altın kazanabilir ve yeni savaş malzemelerinin kilidini açabilirsiniz.

Ücretsiz olarak sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Cash Knight, rol oyunları arasında bulunan kaliteli bir oyundur.