Cat Bird, farklı dünyalar arasında geçen bir platform oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zorlu parkuların ve düşmanların yer aldığı oyunda amacınız bölümleri geçmek.

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir platform oyunu olan Cat Bird'de eve geri dönmek için maceradan maceraya atılıyorsunuz. Evine geri dönmeye çalışan bir karaktere yardımcı olduğunuz oyunda zorlu parkurları tamamlamalı ve engellerden kaçmalısınız. Birbirinden zorlu tuzakların yer aldığı oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Parkur oyunlarını seviyorsanız bu oyunun tam size göre olduğunu da söyleyebilirim.

Cat Bird Özellikleri;

40'dan fazla zorlu bölüm

Hoş ve kaliteli grafikler

Liderlik tablosu

Farklı oyun modları

Cat Bird oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.