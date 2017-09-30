İndir 0.00 MB
Cat Bird 1.1 (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Macera ve RPG
  4. Cat Bird - Android için Macera Oyunu

Cat Bird

1.1
Android
Cat Bird
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
Cat Bird 1 - 1
Cat Bird 2 - 2
Cat Bird 3 - 3
Cat Bird 4 - 4
Cat Bird 5 - 5
YORUM YAZ
Murat İşçi
Murat İşçi

Birbirinden zorlu parkularda geçen zevkli bir macera oyunu

Cat Bird, farklı dünyalar arasında geçen bir platform oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zorlu parkuların ve düşmanların yer aldığı oyunda amacınız bölümleri geçmek.

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir platform oyunu olan Cat Bird'de eve geri dönmek için maceradan maceraya atılıyorsunuz. Evine geri dönmeye çalışan bir karaktere yardımcı olduğunuz oyunda zorlu parkurları tamamlamalı ve engellerden kaçmalısınız. Birbirinden zorlu tuzakların yer aldığı oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Parkur oyunlarını seviyorsanız bu oyunun tam size göre olduğunu da söyleyebilirim.

Cat Bird Özellikleri;

  • 40'dan fazla zorlu bölüm
  • Hoş ve kaliteli grafikler
  • Liderlik tablosu
  • Farklı oyun modları

Cat Bird oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

 

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

iOS 11.0.1 Yayınlandı, iPhone ve iPad'inizi Güncelleyin! MOBİL iOS 11.0.1 Yayınlandı, iPhone ve iPad'inizi Güncelleyin!
iOS 11 Bataryayı Çok Daha Çabuk Tüketiyor! MOBİL iOS 11 Bataryayı Çok Daha Çabuk Tüketiyor!
Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım? MOBİL Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım?
Windows 10 WiFi Sorunu Çözümü NASIL YAPILIR Windows 10 WiFi Sorunu Çözümü
BTK, 5G Teknolojisi İçin Tarih Verdi! TEKNOLOJİ BTK, 5G Teknolojisi İçin Tarih Verdi!
iOS 11'de Bluetooth'u Kapatmak Daha Zor MOBİL iOS 11'de Bluetooth'u Kapatmak Daha Zor