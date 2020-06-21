Cat Condo 2 ile birbirinden sevimli kedileri giydirmeye hazır olun!

İlk oyunu ile oldukça beğenilen Cat Condo, ikinci sürümü ile yeniden oyuncuların karşısına çıktı. Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan başarılı yapım sevimli kedileri giydirmemizi istiyor.

Klasik oyun olarak karşımıza çıkan yapımda oyuncular birbirinden farklı kedilere kombinler hazırlayacak, onları giydirecek ve süsleyecek, farklı görünümlere kavuşturacaklar.

Her kedi için farklı kombinler ayarlayacağımız oyun da eğlence dolu anlar bizleri bekliyor olacak. Oyuncular her kedi için çeşitli süslemeler de yaparak onları daha sevimli hale getirebilecekler.

Genellikle kızlara hitap eden yapım günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.