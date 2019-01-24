Mobil platformda yçnelik geliştirdiği oyunlar ile tanınan MOG Game Studios yine başarılı bir oyununu gözler önüne serdi.

İki farklı mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Cat Gunner: Super Force ile aksiyon dolu anlar yaşamaya hazır olun!

Mobil aksiyon oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak oynanan Cat Gunner: Super Force ile 2D grafik açıları eşliğinde aksiyon dolu anlar yaşayacağız. Rengarenk bir atmosfere sahip olan e oyunculara aksiyondan ziyade eğlenceli anlar yaşatan yapımda oyuncular fantastik bir yapı ile karşılaşacaklar. Görseller ve ses efektleri ile desteklenen yapımda oyuncular bazen araçlar ile bazende dinazorların üzerine binerek karşılarına çıkan düşmanları etkisiz hale getirmeye çalışacaklar.

3 farklı oyun modunun yer aldığı yapımda oyuncular 30 farklı misyonda mücadele edecekler. 6 farklı zorluk modu ile yayınlanan yapım sürükleyici yapısı ile her kesimden oyuncuya hitap ediyor. Tamemen ücretsiz olarak oyunculara sunulan yapım iki farklı mobil platformda 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.