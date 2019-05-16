Farklı fırçalar ve boyalar kullanarak dilediğiniz resmi çizebileceğiniz ve başkalarının çizdiği resimlerin ne olduğunu tahmin edebileceğiniz Cat Painter, mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan kaliteli bir oyundur.

Basit ama eğlenceli grafikleri ve keyif veren müzikleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, sevimli kedi karakteri ile çeşitli objelerin resimlerini çizerek geniş bir koleksiyon oluşturmaktır. Ayrıca oyunda başkalarının çizdiği resimleri de görebilir ve resimlerde yer alan objelerin isimlerini tahmin ederek puan kazanabilirsiniz. Farklı boyutlarda ve kalınlıklarda fırçalar kullanabilir ve dilediğiniz resmi çizebilirsiniz. Rengarenk boylar kullanarak resimlerinizi boyayabilir ve daha da güzelleştirebilirsiniz. Her yaş grubunun keyifle oynayabileceği eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda resim çizerken kullanabileceğiniz palet, fırça, boya, resim kağıdı ve daha onlarca farklı malzeme yer almaktadır. Dilediğiniz resimleri çizerek el becerinizi arttırabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Cat Painter, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz kaliteli bir oyundur.