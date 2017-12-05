Çatlak Kelimeler oyunu Android cihazlarınızda keyifle oynayabileceğiniz bir kelime bulmaca oyunu.

Kelime oyunları ndan hoşlanıyorsanız, belli başlı oynadığınız oyunlar vardır sanıyorum. Bunlardan sıkıldıysanız ve farklı bir oyun arıyorsanız Çatlak Kelimeler oyunuyla sizleri tanıştıralım. Saatlerce başından ayrılmayacağınızı düşündüğüm oyunda tam 750 farklı bulmaca ve gizlenmiş kelimeler sizleri bekliyor. Giderek zorlaşan beceri seviyelerini atladıkça daha da fazla keyif alacağınız oyunda, arkadaşlarınızla da yarışabilirsiniz.

Çevrimiçi olarak arkadaşlarınızla yarışabilme özelliği sunan Çatlak Kelimeler oyununda, rastgele oyuncularla da yarışabiliyorsunuz. Başarılı olduğunuz her bölümde farklı unvanlar ve puanlar kazanabileceğiniz oyunda, zorlandığınız zaman ipuçlarınızı da kullanabiliyorsunuz. Eğer siz de farklı bir kelime oyunu arıyorsanız, Çatlak Kelimeler oyununu hemen denemelisiniz.

Uygulama özellikleri