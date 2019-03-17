Mobil platformda aksiyon oyunları arasında boy gösteren ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Chasecraft, zorlu parkurlarda ilerleyerek çeşitli malzemeler toplayıp kendi köyünüzü inşa edebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, engeller ve tuzaklarla donatılımmış parkurlarda hızla ilerleyerek malzeme toplamak ve kendinize ait bir köy kurmaktır. İlginç karakterleri yöneterek parkurlarda olabildiğince hızlı koşmalı ve çeşitli inşaat malzemeleri toplamalısınız. Böylece istediğiniz binaları inşa edebilir ve hayalinizdeki köye sahip olabilirsiniz. Macera ve aksiyon dolu parkurlarda eğlenceye doyabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda bir haritayı takip ederek görevleri tamamlamalı ve sizden istenilen bölgelere köprüler yapmalısınız. Parkurlardaki elmasları toplamalı ve seviye atlayarak farklı malzemelerin kilidini açmalısınız. Böylece daha fazla üretim alanı oluşturabilir ve onlarca farklı bina inşa edebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve 500 binden fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan Chasecraft, yeni deneyimler kazanabileceğiniz keyif verici bir oyundur.