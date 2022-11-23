Shadow Fight 2 APK, android cihazlarda yer alan en popüler dövüş oyunları arasındadır.

Doğukan Çağlakpınar - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Shadow Fight 2 APK, en iyi dövüş oyunları arasında gölge dövüşü ile popülerleşen bir oyundur. Keyifli grafikleri ve sürükleyici hikayesi ile dönüşlere hazır olun! Oyun içerisinde karakteriniz olan samuray dövüşçüsünü geliştirebilir ve yeni özellikler ekleyebilirsiniz.

Shadow Fight 2 APK İndir

Kullanıcıların Android cihazları üzerinde oynayabilecekleri Shadow Fight 2, oldukça etkileyici grafiklere sahip bir dövüş oyunudur.

Facebook üzerinde yaklaşık 40 milyon kullanıcı tarafından oynanan Shadow Fight, rol yapma oyunu öğelerini fantastik bir dünyayla birleştiren başarılı bir yapımdır. Facebook'ta yakaladığı bu başarının ardından geliştirici ekip Shadow Fight 2'yi mobil kullanıcılarla buluşturdu.

RPG öğelerine sahip klasik bir dövüş oyunu olan Shadow Fight 2'de kullanıcılar seçecekleri karakterleri; farklı ölümcül silahlar, eşsiz zırhlar ve farklı dövüş teknikleriyle donatabiliyorlar. Farklı rakipler ve şeytani iblislerle yüzleşeceğiniz oyunda dövüş pistinden galip olarak ayrılmaya çalışacaksınız.

Oyun hikayesine göre amacınız Gölgelerin Kapı'sı olarak adlandırılan ve şeytani güçlerin dünyamıza yayılmasına olanak sağlayan kapıyı kapatmak. Bunun için karşınıza çıkan tüm rakiplerinizi ortadan kaldırmalısınız.

Sanal joystick ve iki aksiyon butonu yardımıyla oynayacağınız oyunda birçok farklı hareket ve kombo sizleri bekliyor. Gölgelerin Kapısı'nı kapatabilecek olan güçlü savaşçı olmaya hazır mısınız?

Shadow Fight 2 Oyna

Shadow Fight 2 APK, rpg ve klasik dövüşün heyecan verici karışımıdır. Android oyunu karakterinizi sayısız ölümcül silah ve nadir bulunan zırhlarla donatmanızı sağlar ve düzinelerce gerçekçi animasyonlu dövüş sanatları tekniği içerir. Düşmanlarınızı ezin, iblis boss’larını küçük düşürün ve Gölgeler Kapısı’nı kapatan kişi olun. Zafere giden yolu tekmelemek, yumruklamak, zıplamak ve kesmek için gerekenlere sahip misiniz? Bunu öğrenmenin tek yolu var.