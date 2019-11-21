Mobil platformda rol oyunları arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu topluluğu tarafından keyifle oynanan Choice of Magics, sihirli güçlerinizi kullanarak ejderhalara karşı mücadele edeceğiniz esrarengiz olayları araştırarak sır perdesini aralayacağınız sıra dışı bir oyundur.

Metin tabanlı grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, farklı etkilere sahip yüzlerce sihir ve büyüden yararlanarak düşmanlarınızla mücadele etmek ve gizemli olayları inceleyerek ipucu toplamaktır. Oyunda kendi evcil hayvanınızı tasarlayabilir ve hikayenizi siz yazabilirsiniz. Ayrıca aksiyon dolu bir yolculuğa çıkarak yeni sihir özellikleri ve büyü türlerine ulaşabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve farklı tasarımı ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden zorlu yüzlerce seviye ve 30’dan farklı karakter yer almaktadır. Ayrıca rakiplerinize karşı kullanabileceğiniz sayısız sihir ve büyü bulunmaktadır. Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Choice of Magics ile sizde evcil bir hayvan tasarlayabilir ve ilginç sihirler yapabilirsiniz.