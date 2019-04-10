Esrarengiz mekanlarda dolaşarak gizli nesneleri bulabileceğiniz ve kötü büyüleri etkisiz hale getirebileceğiniz Christmas Stories: A Little Prince, mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan kaliteli bir oyundur.

İlginç konusu ve etkileyici tasarımı ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, yılbaşı gecesi ortaya çıkan ve büyüleriyle insanları lanetleyen kötü büyücüye karşı mücadele etmektir. Çeşitli ipuçlarına ulaşarak kayıp objeleri bulmalı ve büyüleri etkisiz hale getirmek için görevleri tamamlamalısınız. Oyunda, evlenmek üzere olan bir çiftin büyücü tarafından lanetlenmesi üzerine harekete geçmeli ve tüm büyüleri yok etmelisiniz. Sürükleyici özelliği ve keyif verici gizli nesne sahneleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda yer alan çeşitli yapboz ve bulmacalar sayesinde ihtiyacınız olan ipuçlarına ulaşabilir ve gizli nesneleri bulabilirsiniz. Böylece büyücünün izini sürebilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile oyunculara iki farklı platformda hizmet veren Christmas Stories: A Little Prince, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken eğlenceli bir oyundur.