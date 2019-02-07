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CHRONIRIC: Time Traveler 01.12.01 (Android)
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  5. CHRONIRIC: Time Traveler - Android İçin Macera Oyunudur

CHRONIRIC: Time Traveler

01.12.01
Android
CHRONIRIC: Time Traveler
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Farklı sonlar ile karşılaşacağız.

We Are Chroniric imzası ile geliştirilen CHRONIRIC: Time Traveler ücretsiz bir macera oyunudur.

Orta dereceli grafiklere ve orta dereceli içeriklere sahip olan oyunda birbirleriyle etkileşim halinde olan benzersiz hikayeler yer alacak. Hikaye odaklı olarak oynanabilen yapımda gerçek zamanlı bir oynanış yer alacak. Geçmişten gizemli gelen bir mesajla tüm hayatımızın değişeceği oyunda karanlık ve gerilim dolu anlar bizleri bekliyor olacak.

Kurgu ve gerçeklik arasında sık sık ikilem yaşayacağımız oyunda bizden istenilen görevleri yerine getirmeye çalışacak ve oyun içerisinde ilerleyeceğiz. Her hikaye de farklı bir son bizleri bekliyor olacak.

 40 farklı başarımın yer aldığı oyunda kilitli içerikler de karşımıza çıkacak. Oyuncular yaptıkları görevler sonrasında bu kilitleri açabilecek ve içeriklere ulaşabilecekler.

İyi oyunlar dileriz.

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