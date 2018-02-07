ChronoBlade, arcade stili dövüş ve gerçek zamanlı eş zamanlı PvP aksiyon türünü harmanlayan yandan kaydırmalı RPG oyunu. Dövüş oyunlarını seviyorsanız, Android platformuna ücretsiz çıkış yapan bu oyunu kesinlikle oynamalısınız. Grafikler şahane, oynanış farklı, karakterler benzersiz… Göze çarpan tüm detaylar kaliteli.

Dövüşçü ruhu taşıyan fantastik karakterleri bir araya toplayan aksiyon rpg oyunu ChronoBlade’de dövüşler sadece 60 saniye sürüyor. 1 dakika içerisinde rakibinizin işini bitirmek zorundasınız. Dış görünümü değiştirebildiğiniz karakterinizin silahları da eşsiz. Dövüş esnasında silahlarınızın yanı sıra belli aralıklarla açılan süper güçlerinizi kullanıyorsunuz. Otomatik oynama seçeneği de mevcut. Olur da bir o anda oynamayı kesmeniz gerekirse oyunu durdurmak yerine otomatik moda alıp kontrolü yapay zekaya bırakabiliyorsunuz.

Komboların havada uçuştuğu, hızlı tempolu oynanış sunan eğlence dozu yüksek bir dövüş oyunu olarak karşımıza çıkan ChronoBlade, ücretsiz olmasıyla da şaşırtıyor.