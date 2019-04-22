Kartoplarını mancınık ile fırlatarak kardan adamları vurabileceğiniz ve çeşitli yılbaşı hediyeleri kazanabileceğiniz Chuck Saves Christmas, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere hizmet veren eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, Noel babanın kızağını alarak macera dolu bir yolculuğa çıkmak ve önünüze çıkan tüm kardan adamları vurarak puan toplamaktır. Kardan adamlar hareket etmekte ve sürekli olarak bir yerlere saklanmaktadır. Bu nedenle onları vurmak için acele etmemeli ve kartoplarını idareli bir şekilde kullanmalısınız. Aksi halde kardan adamların tamamını vuramadan cephaneniz tükenir. İlginç konusu ve eğlenceli bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz stres giderici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde yer alan mancınık ile kartoplarını hedefe fırlatabilir ve kardan adamları vurarak onları yok edebilirsiniz. Bu sayede puan toplayabilir ve çeşitli hediyeler kazanabilirsiniz.

Mobil platformda macera oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan Chuck Saves Christmas, binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.