Cinema Panic 2: Cooking Quest ile mobil cihazlarımızda sinema salonlarını işleteceğiz.

Mobil klasik oyunlar arasında yer alan ve iki farklı mobil platformda oyunculara sunulan Cinema Panic 2: Cooking Quest günümüzde geniş kitleler tarafından oynanmaya devam ediyor.

Oldukça zengin bir içeriğe sahip olan oyunda oyuncular sinemaya gelen müşteriler ile ilginecek, filmleri düzenleyecek, müşterilerin siparişlerini tamamlayarak para kazanacaklar. Klasik oyundan ziyade simülasyon deneyimi yaşayacağımız yapımda oyuncular farkı seviyeler ile de karşılaşacaklar. 60 farklı zorlu seviyenin yer aldığı oyunda eğlenceli anlar yaşayacağız.

Özelleştirilebilir filmler ile oyuncular filmleri düzenleyebilecek ve müşterilerine sunabilecekler. İki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Cinema Panic 2: Cooking Quest tamamen ücretsizdir.

İyi eğlenceler dileriz.