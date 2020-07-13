Civilisations AR uygulaması Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz bilgi dolu bir eğitim uygulamasıdır.

BBC'nin ilk artırılmış gerçeklik uygulaması Civilisations AR dünya genelinde sanat ve sana direkt kültürünü getiriyor. Antik Mısır sırlarını keşfedin Rönesans başyapıtlarının altındaki gizli katmanları ortaya çıkarma zevkine erişebilirsiniz. Bu kültür hazinelerinin kökenlerini ve onları yapılan kişilerin hayatlarından daha fazla şey öğrenip bu bilgileri faydalı şeylerde kullanabilirsiniz.

Bu fırsat, BBC tarafından Nexus Studios işbirliği ile bizlere ulaştırılmıştır. Bu aplikasyon medeniyetlerin doğuşuna ışık tutmakla beraber sanat ve kültür alanında dönüm noktası olmuştur.

Bu uygulama İngiltere genelinde 30'dan fazla müzede sergilenen eserleri artırılmış gerçeklik ile ayağımıza getiriyor. Bir resmin ya da lahitin içinde yatan gizli detayları veya tarihin saklı sırlarını keşfetmek için X ışını özelliğini kullanabilirsiniz.

Civilisations AR uygulaması ticari kaygı gütmeden, sadece deneyimlemek isteyenlere sunulmuş bir fırsattır. Sizler de bu fırsattan yararlanmak isterseniz uygulamayı ücretsiz olarak indirip kullanmaya başlayabilirsin.