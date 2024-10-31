Çalışanlarının piyasa hakkındaki eğitimlerine önem veren Şok Market firması, birçok farklı eğitimi içerisinde barındıran Akademi Şok APK uygulamasıyla birlikte karşımıza çıkıyor.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

30.000'e yakın çalışanı bulunan ve Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan Şok Market, Akademi Şok APK adındaki eğitim platformunu çalışanlarına özel olarak sunmaktadır. Online eğitim platformu olarak faaliyet gösteren bu uygulamada, şirketin yükselen başarının arkasındaki tecrübeyi aktarmak amaçlanmıştır.

Akademi Şok APK, online eğitim araçları ile birlikte çalışanların öğrenme ve gelişimine fayda sağlamak için birçok ders ile desteklenmektedir. Bunların en başında etkili düşünme, ekip yönetimi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) dersleri gelmektedir.

Tabii ki sadece konu konu ilerleyen dersler değil, aynı zamanda önemli yöneticilerin ve piyasadaki söz sahibi olan insanların konuşmalarını da dinleyebilirsiniz. Kısacası, kendinizi her anlamda geliştirmek için farklı içerikler bulabilirsiniz.

Akademi Şok APK İndir

Akademi Şok uygulamasında girdiğiniz herhangi bir dersin "hakkında" kısmını okuyabilir ve başlamadan önce bilgi alabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra yorum kısmından da diğer kullanıcıların ders hakkında yazdığı yorumları görüntüleyebilirsiniz.

Her çalışan gibi sizin de kendinize özel profiliniz bulunuyor. Tüm ilerlemelerinizi Akademi Şok APK üzerinden takip edebilirsiniz. Tamamladığınız eğitim sayılarını, tamamlama oranlarınızı, derslerde geçirdiğiniz süreyi ve daha birçok istatistiği profilinizden takip edin.

Eğer siz de Şok Market çalışanıysanız, Akademi Şok APK indirin ve işinize yarayacak olan tüm eğitimlerden yararlanın!