Çocuk Eğitimi Oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarında oynayabileceğiniz eğitici bir oyundur.

Bu eğlenceli uygulama çocuklar için tasarlanmış 12 oyun içeriyor. Küçük yaştan itibaren çocuklarınızın belleklerinin mantığının ve yoğunluğunun kontrollü bir şekilde gelişmesini istiyorsanız bu uygulama tam size göre.

Şekilleri ayırt ederek boyutlarına göre sıralama yapmasına yardımcı olacak oyunlar barındırmakta. Boyaları ve renkleri ayırt etmesini sağlayacak ve hatta nesneleri saymayı öğrenecek. Çözme yapboz oyunları ile eğlenerek öğrenecek.

Çok renkli grafikleri sayesinde çocukların dikkatini çekerek daha ilgili şekilde oynamalarını sağlamakta. Okul öncesi çocuklarınızı mental açıdan geliştirmek ve yaşıtlarından daha kolay öğrenme becerileri geliştirmelerini sağlamak istiyorsanız siz de bizim renkli dünyamıza katılmalısınız.

Çocuğunuzun motor becerilerini ve mekansal vizyonunu geliştirmek istiyorsanız hemen indirerek çocuklarınız oynatın. Şimdiden oynayan herkese başarılar diliyorum.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.