My Talking Angela 2
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,720
- DOSYA BOYUTU 131.00 MB
- Üretici Outfit7
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My Talking Angela 2 (Benim Konuşan Angela'm 2) Android Google Play'de! Kedi oyunları ve makyaj oyunları eğlencesi bir arada!
My Talking Angela 2, My Talking Tom 2 (Benim Konuşan Tom’um 2) ve My Talking Tom Friends (Konuşan Tom Arkadaşlarım) gibi popüler sanal evcil hayvan oyunlarının geliştiricileri Outift7’nin yeni oyunu. My Talking Angela oyununun devamı niteliğinde olan My Talking Angela 2 Türkçe adıyla Benim Konuşan Angela’m 2, ilk olarak Google Play’de yerini aldı. Oyun yayınlandığında alternatif My Talking Angela 2 indirme linki (My Talking Angela 2 APK) eklenecektir.
My Talking Angela 2 İndir
Benim Konuşan Angela’m 2, Angela’nın oyununu bir sonraki seviyeye taşıyor! Yepyeni şarkı söyleme ve dans etme deneyimi, sonsuz makyaj yapma imkanı ve keşfedilecek heyecan verici yerler sizi bekliyor.
- Angela Geri Döndü: Angela’nın yepyeni bir oyunu var ama hala şarkı söylemeyi, dans etmeyi seviyor! Şehirde yeni bir evi var ve arkadaşlarının ziyarete gelmesini beklemek için sabırsızlanıyor. Atıştırmalıklarla dolu bir mutfağı, oyunlarla dolu bir konsolu ve modaya uygun stiller verebileceğiniz ve saç stilleriyle eğleneceğiniz giysi ve makyajla dolu bir dolabı var.
- Angela Şehirde: Angela şehirde ve yapacak çok şey var. Hareketlenin veya sadece gevşemek için Dans Stüdyosu’nda dans edin. En iyi arkadaşlarınızın hala tatlı dişleri var, şeker ve kekler için Tatlı Dükkanı’na girin. Hatta orada kek pişirmeyi deneyin, kendi keklerinizi ve tatlılarınızı yapmayı öğrenin. Nereye gitmek istediğinizi siz seçin.
- Angela’nın Oyunları Var: Angela özel oyunlarla kendini zorlamayı seviyor! Evdeki yepyeni mini oyunlarda çılgın bulmacaları bulun. Bulmacalar ve evcil hayvanlar içeren yapış yapış pasta oyunu olan Donut Spin’i deneyin. İlerledikçe becerilerinizi, reflekslerinizi ve sorun çözme becerilerinizi geliştirebileceğiniz daha fazla evcil hayvan oyunları ve ilginç kedi oyunları olacak.
- Angela’nın Tarzı Var: Moda severler için Angela’nın tamamen stile ayrılmış büyüleyici bir odası var. Kıyafetler ve aksesuarlarla dolu harika bir gardırop ve makyaj oyunları bulabileceğiniz makyaj kanalı ve yeni saç kesimleri deneyebileceğiniz mini bir kuaför bulunuyor. Angela’nın saçlarını yapmasına ve moda ve makyajla dikkat çekmesine yardımcı olun.
- Angela’nın Gerçek Arkadaşlara İhtiyacı Var: Angela’nın tüm bu eğlenceden sonra rahatlamaya ihtiyacı oluyor. Acıktığında veya şekerleme yapma veya köpük banyosuna ihtiyacı olduğunda göz kulak olun. Eve getireceği yeni şeyleri bulmak için uçak gezileri yapın, en önemlisi de arkadaşlarına iyi bakın.
Moda oyunları, pasta oyunları, makyaj oyunları oynamayı seviyor ve Talking Angela (Konuşan Angela) ile daha da eğlenmek istiyorsanız My Talking Angela 2, sizin için mükemmel bir sanal evcil hayvan oyunu. Pasta yapmayı ve süslemeyi, kıyafet, saç ve makyaj denemeleri yapmayı ve makyaj oyunlarını seviyorsanız bu oyuna bayılacaksınız. Benim Konuşan Angela’m 2 oyununu ücretsiz indirin!
My Talking Angela 2
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 190.10 MB
- Üretici Outfit7
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My Talking Angela 2 Android oyununda Konuşan Kedi Angela ile birlikte dans edin, yemek yapın, makyaj yapın, seyahat edin, eğlenin.
My Talking Angela 2 (Benim Konuşan Angela’m 2), My Talking Tom 2 (Benim Konuşan Tom’um 2) ve My Talking Tom Friends (Konuşan Tom Arkadaşlarım) gibi popüler sanal evcin hayvan oyunlarının yaratıcılarından Outfit7’nin My Talking Angela (Benim Konuşan Angela’m) oyunu devamı.
My Talking Angela 2 İndir iOS
Angela geri döndü! Birlikte dans edin, seyahat edin, yemek yapın, saç ve makyaj deneyin! Benim Konuşan Angela’m 2, Angela’nın oyununu bir sonraki seviyeye taşıyor. Yenilenmiş şarkı şöyleme ve dans etme deneyimi, sonsuz makyaj yapma olanağı ve keşfedilecek heyecan verici yerler sizi bekliyor. Angela şimdi yepyeni pedinde eğlencenin başlamasını bekliyor.
- Angela Geri Döndü - Angela’nın yepyeni bir oyunu var ancak yine de şarkı söylemeyi, dans etmeyi ve eğlenmeyi seviyor! Şehirde yeni bir evi var ve arkadaşlarını karşılamak için sabırsızlanıyor. Atıştırmalıklarla dolu bir mutfağı, oyunlarla dolu bir konsolu ve modaya uygun görünümler yapabileceğiniz ve saç stilleriyle eğlenebileceğiniz bir giysi ve makyaj dolabı var.
- Angela Şehirde - Angela şehirde ve yapacak çok şey var. Dans Stüdyosunda hareketlerinizi sergileyin veya sadece dans ederek kendinizi özgür bırakın. En iyi arkadaşınız hala tatlıya düşkün, o yüzden şekerleme ve pasta için tatlı dükkanına göz atın! Orada pasta yapmayı deneyebilir, kendi pastanızı veya tatlınızı yapmayı öğrenebilirsiniz.
- Angela’nın Oyunları Var - Angela, özel oyunlarla kendine ilgi çekmeyi sever. Evdeki yepyeni mini oyunlardaki çılgın bulmacaları bulun. Bulmacalar ve evcil hayvanlar içeren pasta oyunu Donut Spin’i deneyin. Gittikçe becerilerinizi, reflekslerinizi ve problem çözme becerilerinizi geliştirebileceğiniz daha fazla evcil hayvan oyunları ve ilginç kedi oyunları olacak.
- Angela’nın Tarzı Var - Moda tutkunları için Angela’nın tamamen stile odaklanan bir odası var. Kıyafetler ve aksesuarlarla dolu harika bir gardırop, makyaj oyunları bulabileceğiniz devasa bir makyaj yeri ve yeni saç kesinleri deneyebileceğiniz bir mini kuaför bulun. Angela’nın saçını yapmasına ve kendini moda ve makyajla ifade etmesine yardım edin.
- Angela’nın Gerçek Arkadaşlara İhtiyacı Var - Angela’nın tüm bu eğlenceden sonra dinlemeye ihtiyacı var. Acıktığında veya kestirmeye veya köpük banyosuna ihtiyacı olduğunda gözünüz açık olsun. Eve getirecek yeni eşyalar bulmak için seyahatlere çıkın.
Moda oyunları, pasta oyunları ve makyaj oyunları hayranıysanız ve Konuşan Kedi Angela ile daha fazla eğlenmek istiyorsanız, sizin için mükemmel bir sanal evcil hayvan oyunudur. Pasta yapmayı ve süslemeyi, moda ve makyaj oyunlarında kıyafet, saç ve makyaj denemeleri yapmayı seviyorsanız bu oyunu da seveceksiniz. My Talking Angela 2 ücretsiz indirin!