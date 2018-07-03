Extreme Developers tarafından geliştirilen Code of War Android, İOS ve Windows Phone için ücretsiz olarak yayınlanmış bir aksiyon oyunudur.

Benzersiz savaş alanları ile kısa sürede oyuncuların ilgisini çeken yapım, bizleri savaşın tam ortasına götürerek gerçekçi bir aksiyon deneyimi yaşamamızı sağlıyor. 3D grafiklerin yer aldığı yapımda, gerçekçi fizik özellikleri yer alıyor.

Çok sayıda güncel silahın yer aldığı oyunda, aksiyon dolu bir çevrimiçi mücadeleye girecek ve dünyanın farklı yerlerinden oyuncular ile karşı karşıya geleceğiz. Oyun içerisinde çok sayıda kamuflaj ve etiketler de yer alıyor. Oyuncular bu kamuflaj ve etketleri diledikleri gibi kullanabilirler.

Günlük gürevlerin yer aldığı yapımda, seviye atlamak için savaşacak ve rütbe kazanacağız. Kaliteli grafiklere ve oldukça tatmin edici içeriklere sahip olan mobil aksiyon oyunu, dinamik ve tempolu bir yapıya sahip. Farklı platformlarda ücretsiz olarak yayınlanan mobil yapım, sadece Android platformunda 500 binden fazla oyuncuya sahiptir. Toplamda oyun 1 milyondan fazla oyuncuya hitap etmektedir.