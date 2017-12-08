CodyCross, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir kelime oyunu olarak karşımıza çıkıyor. YÜzlerce farklı bölüme sahip olan oyunda kelime bilginizi konuşturarak arkadaşlarınıza meydan okumaya çalışıyorsunuz.

Renkli grafikleri, sürükleyici atmosferi ve bağımlılık yapıcı etkisiyle ön plana çıkan CodyCross, binden fazla zorlu bölümüyle sizleri bekliyor. Oyunda gizlenmiş kelimeleri açığa çıkarmaya çalışıyor ve aynı zamanda yeteneklerinizi sergiliyorsunuz. Yepyeni bir bulmaca deneyimi olarak karşımıza çıkan oyunda dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla mücadele edebiliyorsunuz. Hem oynayıp hemde öğrenebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Farklı konularda kelimelere sahip olan oyunda uzaydan oyunlara, seyahetten giyime kadar pek çok farklı konuda binlerce kelime yer alıyor. Gizli kelimeleri ortaya çıkarmak için tüm sorulara doğru cevap vermeniz gereken oyunda bilgi birikiminiz de artıyor. En iyi bulmaca oyunlarından birisi olarak nitelendirebileceğim CodyCross ile Facebook'taki tüm arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Renkli grafikleri ve sürükleyici kurgusuyla CodyCross sizleri bekliyor.

CodyCross oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.