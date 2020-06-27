Collider Shapes oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyundur.

Küçük beyaz topu gezintiye çıkarma zamanı geldi. Bu zorlu parkuru geçmesine yardım etmen gerekiyor. Parkurun başından sonuna kadar ekrana dokunarak yani zıplatarak onu ilerletebiliyorsun.

Fakat oyunda şöyle bir zorluk var ki engeller peşini asla bırakmıyor. Bir sürü küçük üçgenler, uzun çubuklar, dönen kapılar senin geçmeni engelleyebilirler. Bu küçük parçaları her ne kadar çarpıp kırabilir olsan da diğer büyük çubukları parçalayamıyorsun. Bu durum da senin ilerlemeni engelliyor.

Aralarda senin puan kazanmanı sağlayacak bölümler olacak onları da toplamayı sakın unutma. Bazen senin ilerlemeni engelleyen bu parçalara sinir olabilirsin fakat birkaç denemeden sonra olayı çözebileceğini düşünüyorum. Kolay gibi görünse de oyuncuların çok zorlandığı bir oyun olduğu biliniyor. Sen de kendine güveniyorsan oyunu ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.