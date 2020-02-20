Cookies Must Die, Android telefonlarda oynanabilen hızlı tempolu platform tabanlı shooter oyunu. Bilim insanları tarafından vücuduna yerleştirilmiş özel güçleri olan süper gizli bir ajanın yerine geçtiğiniz oyunda tatlı ancak tehlikeli düşmanlarla karşı karşıya geliyorsunuz. Grafikler ve özel efektlerin dikkat çektiği oyunda aksiyon dozu hiç düşmüyor.

Ölümcül jöleler, kızgın kurabiyeler, tehdit eden çikolatalar ve daha nice süper tatlı ama tehlikeli karakterler şehri sarmış durumda. Onları sadece siz durdurabilirsiniz. Gizli bir ajansınız ancak vücudunuza yerleştirilen çip sayesinde diğer ajanlardan oldukça farklısınız. Hemen silahınızı alıp savaş alanına girmeniz gerekiyor. Şeytani güçler, mutant kurabiyeler ve onların güçlü başları (boss’lar) tek başınıza alt üst etmelisiniz. Süper hareketleriniz ve yeteneklerinizin yanı sıra kullanabileceğiniz birçok silah mevcut.

Cookies Must Die Android Oyunu Özellikleri