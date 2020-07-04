Cooking Festival oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyundur.

Yemeklerin dünyasına hoşgeldin. Pişir kızart veya ızgara yap. Burada şef sensin. İstediğin dünya mutfağını seçebilir ya da kendin yeni bir tarif oluşturabilirsin.

İki dakikada ev yapımı pankek hazırla, lokum kıvamında etler hazırla ve ızgaraya at. Kimsenin hayır diyemeyeceği italyan pizzaları yap. Üstelik bunları yapmak çok kolay. Sadece dokun ve servis et. San Fransisco, Napoli, Berlin gibi bir çok şehri dolaş ve yemek festivallerinde birçok yeni şey öğren. Şehirlerin simgelerini öğren.

Müşterilerinin çeşitliliği karşısında çok mutlu olacaksın. Hatta bazı özel müşteriler sana artı puan kazandıracak. Burada eşsiz insanlarla tanışıp onlara servis yapabilirsin. Bu oyun göz alıcı görüntüleri ile de oyunsevelerin beğenisini kazanıyor.

Efsane atmosferi ve renkli grafikleriyle göz dolduran oynaması keyifli bir yemek yapma oyunudur. Sen de yemek yapmaktan zevk alıyorsan ve geliştirmek istiyorsan oyunu ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.