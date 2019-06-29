Hayalinizdeki restoranı açabileceğiniz ve daha önce hiç tadılmamış onlarca yeni yemek tarifi keşfedebileceğiniz Cooking Hot, 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir aşçılık oyunudur.

Etkileyici grafikler ve kaliteli ses efektleri ile donatılan bu oyunda amaç, Kendinize ait büyük bir restoran açarak mutfağında aşçı olarak çalışmak ve müşterilere yeni lezzetler sunarak para kazanmaktır. Para kazandıkça restoranlarınızın sayısını arttırabilir ve dünya çapında ünlü bir şef olabilirsiniz. Yaptığınız yemekleri zamanında servis ederek müşterilerinizi memnun etmeli ve tekrar restoranınıza gelmelerini sağlamalısınız. Bu sayede kazancınızı arttırabilir ve mutfağınız için yeni eşyalar satın alabilirsiniz.

Oyunda hamburger, pizza, çilekli pasta, soğuk içecek, kahve ve daha onlarca farklı besin maddesi üreterek pazarlayabilirsiniz. Farklı lezzetler sunarak müşteri sayısını arttırabilir ve büyük bir restoran zinciri kurabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı alanda oyuncularla buluşan ve geniş bir kitleye hitap eden Cooking Hot, hayalinizdeki restoranı kurabileceğiniz ve ünlü bir aşçı olabileceğiniz eşsiz bir oyundur.