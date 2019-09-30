Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyuncuların hizmetine sunulan ve 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen Cooking Tale, kendi restoranınızda aşçılık yaparak birbirinden lezzetli yemekler pişirebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Farklı karakterlerde yüzlerce müşteriye yemek yaparak para kazanabileceğiniz ve seviye atlayarak yeni yemek tariflerinin kilidini açabileceğiniz bu oyunda yapmanız gereken, hayalinizdeki restoranda çalışarak pizza, hamburger, spagetti ve daha yüzlerce yemek yaparak müşterileri memnun etmektir. Oyunda bir harita üzerinde ilerleyerek her seferinde farklı bir yemek pişirmeli ve görevleri tamamlayarak sonraki bölümlere geçmelisiniz.

Oyun içerisinde 700’den fazla bölüm ve her bölümde müşterilerinize sunabileceğiniz enfes yemekler bulunmaktadır. Ayrıca sayısız mutfak eşyası yer almaktadır. Lezzetli yemekler pişirerek puan toplayabilir ve ihtiyacınız olan yeni malzemeler satın alabilirsiniz. Restoranınızı büyülterek dünya çapında bir işletme olabilir ve daha çok para kazanabilirsiniz.

Ücretsiz olarak cihazınıza indirebileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız Cooking Tale, kaliteli grafikleri ve ilginç müşteri tiplemeleri ile dikkat çeken eşsiz bir oyundur.