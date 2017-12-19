Cracky Words (Çatlak Kelimeler), Android telefonunuzda online oynayabileceğiniz Türkçe kelime bulmaca oyunu. Türkçe kelime bilginizi ölçen oyunda zorluk seviyesi gittikçe artırılıyor. 750. bulmacayı çözmeyi başarırsanız oyunun bir de ödülü var.

İster arkadaşlarınıza karşı isterseniz de Türkiye genelinde kelime bilgisine güvenen oyunculara karşı oynayabileceğiniz online kelime bulmaca oyununda hedefiniz konu başlığına uygun kelimeleri (kırtasiye konu başlığında defter, cetvel gibi) petek düzende sıralı harfler arasından bulmak. Oyunun başında konu başlığı ve buna bağlı kelimeler çok kolay bulunabilecek şekilde veriliyor. İlerledikçe petek harflerin sayısı artıyor, çaprazlama dahil her yolu deneyerek kelimeleri bulmanız zorlaşıyor. Bu noktada ipuçlarını kullanabilir veya hediye harf alabilirsiniz ancak bunları kolayca harcamamanızı tavsiye ederim.

Bu arada oyunda seviye sistemi (çaylak, profesör gibi) mevcut. Rakibinizi rasgele yaparsanız çok dişli biriyle karşılaşabilir, hemen yeneyebileceğiniz biriyle de oynayabilirsiniz.