Craft Legend, IGG'nin global sunucusunda barındırılan ücretsiz bir 3D Açık Dünya RYO'dur. Yanınızda savaşan pet ve takipçiler ile epik bir maceraya atılın. Canavar istilası, lonca savaşları, açlık ve daha fazlası gibi çeşitli zorlukların üstesinden gelin.

Macera ve RYO'lardan hoşlanıyor musunuz? Zindanlara dal ve bossları ele geçir. Yaratıcı zekanız taşıyor mu? Güzel bir ev tasarla ve inşa et. Para kazanmanın tadını çıkarmak mı istiyorsun? Eşya üret ve sat: Bir iş adamı ol. Sosyal deneyimi yakalamaya ne dersin? Yeni arkadaşlarla tanış.

Orman, Karlı, Çöl, Yanık, Cangıl ve Volkanik Biyomları Keşfet! İçine gizlenmiş sırları ortaya çıkar! Hayalinizdeki evi inşa etmek için madencilik malzemeleri! Efsanevi mobilyalar için canavar inlerine baskın. Gerçekçi hava görünümleri, zamanın döngüsü, mevsimlerin değiştirilmesi ve daha fazlası bu oyunda, hemen indirin!