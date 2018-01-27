Crazy Dreamz, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğinizi bir macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Renkli atmosferi ve zorlu bölümleriyle dikkat çeken oyunda becerilerinizi sonuna kadar sınıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil oyun olarak dikkatimizi çeken Crazy Dreamz, güçlü karakterleri kontrol ettiğiniz bir mobil oyundur. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Kendi bölümlerinizi de tasarlayabileceğiniz oyunda tüm zorlukların üstesinden gelmelisiniz. Platformlar arasında düşmeden ilerlemeniz gereken oyunda hayal gücünüzü kullanarak ilerliyorsunuz. Ufak bulmacaları da çözmeniz gereken Crazy Dreamz, sizleri bekliyor. Uzun soluklu bir yolculuğa çıkabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Renkli grafikleri ve kaliteli görselleriyle dikkat çeken Crazy Dreamz oyununu mutlaka denemelisiniz.

Crazy Dreamz oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.