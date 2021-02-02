Crossfire: Survival Zombie Shooter, Android platformuna özel çıkış yapan zombili nişancı oyunu. Birinci şahıs kamera açısından oynanış sunan RPG ve MMO oyunu, gerek konsol kalitesinde grafikleri, gerek akıcı fiziği, gerekse de mükemmel kontrolleriyle türünün en iyisi. Crossfire: Survival Zombie Shooter, Google Play’den Android telefonlara ücretsiz indirilebilir!

Crossfire: Survival Zombie Shooter İndir

Crossfire, Rusya ile Avrupa arasındaki kurgusal bir bölgede geçen, gerçekçi grafiklere sahip rol yapma oyunu ve devasa çok oyunculu oyun. Oyun sizi 19. yy Amerika’sının mistik öğeler de taşıyan Vahşi Batı’sına götürüyor. Burada cesaretinizi gösterip canavarlarla ve şehirlere akın eden zombilerle savaşmanız gerek. Kendiniz gibi diğer hayatta kalanlarla ormanda saklanıyor, mücadelenizi buradaki üsten sürdürüyorsunuz.

Oyunda bir avcısınız, askersiniz ve hedefiniz olabildiğince çok canavar ve zombi öldürmek. Savaşta yalnız değilsiniz, görevleri daha iyi ve hızlı yapmak için çalışan başka oyuncular da var. Oyunda kolay başlayıp gittikçe zorlaşan 120’den fazla görev sizi bekliyor. Görevleri yerine getirdikçe yeni avantajlara erişiyorsunuz. Muharebe bıçağı, toplu tabanca, Colt 1911, çift namlulu tüfek, R870 tüfek, av tüfeği, M1A muharebe tüfeği, yay, tecrübe kazanıp statünüz artıkça sahip olacağınız silahlar arasında. Silahlarınızın hasar gücü, nişan hassasiyeti, ateş gücü, doldurma hızı gibi özelliklerini geliştirebiliyorsunuz.

Oyunun hikayesi şöyle; Solensk şehri Wars virüsünün pençesinde müthiş bir anarşiye sürüklenmiş. Bir zamanlar canlı bir ekonomik merkez olan şehir artık rakip zombi çetelerinin eski özel kuvvet komandolarının ve karanlık paralı askerlerin savaş alanına dönmüş. Bu şartlar altında zulaladığınız malzemeler ve kaçış planınızla harekete geçiyorsunuz. Hedefiniz, Solensk’in bataklığından çıkıp özgür dünyaya ulaşmak.