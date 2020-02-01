Eşsiz tasarımlara ve ölümcül silahlara sahip birbirinden güçlü onlarca savaş kahramanı ile aksiyon dolu RPG savaşlarına katılabileceğiniz ve dünyanın farklı bölgelerindeki zorlu rakiplere karşı mücadele edeceğiniz Crossing Void, mobil platformda rol kategorisinde kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden kaliteli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve nefes kesen savaş sahneleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, kendi tarzınıza uygun karakterleri seçerek rakiplerinizle birebir mücadele etmek ve online savaşlara katılarak zirveye adınızı yazdırmaktır.

Hayalinizdeki ekibi oluşturarak görev haritasında ilerleyebilir ve seviye atladıkça farklı karakterlerin kilidini açabilirsiniz. Ayrıca savaşlardan elde ettiğiniz ganimetleri kullanarak savaşçılarınızı geliştirebilir ve yeni özellikler ekleyebilirsiniz.

Oyunda toplam 25 benzersiz tasarıma sahip savaş kahramanı yer almaktadır. Ayrıca birçok ölümcül silah ve onlarca savaş arenası bulunmaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız ve ücretsiz olarak kurulumunu tamamlayacağınız Crossing Void ile sizde kendi ekibinizi kurabilir ve aksiyona doyabilirsiniz.