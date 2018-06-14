CreativeLab Games tarafından geliştirilen Crown of Mad City, ücretsiz bir aksiyon oyunudur.

Geniş bir açık dünyanın yer aldığı mobil aksiyon oyununda etkileyici bir içerik bulunmaktadır. Tatmin edici düzeydeki kaliteli grafikleri ile oyunculara oynanabilir bir ortam sunan Crown of Mad City’de şehrin altını üstüne getireceğiz.

İkinci şahıs bakıç açısına sahip olan kameralar eşliğinde oynayacağımız oyunda, araç kullanabilecek, çatışabilecek ve hayatta kalabilmek için mücadele edeceğiz. Basiit kontrollere sahip olan oyunda bizleri birbirinden farklı çok sayıda görevde bekliyor. Oyuncular bu görevlerde bazen çeteleri etkisiz hale getirecek bazen de çetelerin içine sızarak onlardan birisi gibi olmaya çalışacaklar.

Çeşitli alanlara sahip olan oyunda, araçlarla yarışlara katılabilecek ve drift yapma keyfini de sürebileceğiz. Avustralya’da geçen oyunda eski bir asker olan Jimmy’i yönetecek ve şehirdeki suçluları etkisiz hale getirmek için ter dökeceğiz. Oyun içerisinde atışlarımızı etkili bir hale getirebilmek için atış talimleri yapabilecek ve çeşitli ekipmanlar ile kendimizi geliştirebileceğiz.