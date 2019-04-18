CyberHero, geliştiricisi tarafından çok oyunculu sıra tabanlı siberpunk rol yapma oyunu olarak tanımlanıyor. Robotlu, bilim kurgu temalı gelecekte geçen mobil oyunları seviyorsanız şiddetle tavsiye ederim. Siberpunk temalı neon stili yüksek kalitede grafikleriyle kendisine çeken rpg oyunda şehrin kaynaklarını elinde tutarak halkı kaderleriyle baş başa bırakan bir kuruluşu yok etmekle görevlendirilen paralı bir askerin yerine geçiyorsunuz. Kötü işler yaparak hayatta kalma mücadelesi veren halkı kurtarabilecek, Dominion birliklerinin karşısına çıkabilecek tek kişisiniz.

Cyberpunk 2077 oyununu beğenenler için hazırlanan bilim kurgu sıra tabanlı rpg oyun CyberHero, farklı türleri harmanlayan yüksek kalitede bir yapım. İlk olarak Android platformuna çıkış yapan oyunda zırhlarla donatılan paralı asker olarak bulunuyorsunuz. Göreviniz; başta da söylediğim gibi şehrin kaynaklarını sömürerek yaşanamaz hale getiren kuruluşun (Dominion) faaliyetlerini sonlandırıp insanları kurtarmak. Görünümü ayarlayabildiğiniz, geliştirebildiğiniz askerinizle özel, gizli görevlere katılıyor, sistemleri hackliyor, gerçek oyuncuların kontrolünde olan askerlerle çarpışıyor, robotları öldürüyorsunuz. Ayrıca sezonluk etkinlikler düzenleniyor. Her gün dağıtılan kasalardan karakterinizin gücünü artıracak öğeler çıkarken her ay hediyeler dağıtılıyor.