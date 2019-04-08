Mobil oyunlar arasında macera kategorisinde kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden Danse Macabre: Lethal Letters, bir anda ortadan kaybolan ve nerede olduğu bilinmeyen bir balerinin izini sürebileceğiniz ve macera dolu anlar yaşayabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Oyunda onlarca farklı bölüm ve birçok karakter yer almaktadır. Ayrıca yüzlerce gizli nesne ve ipucu bulunmaktadır. Çeşitli bulmaca ve eşleştirme oyunları oynayarak ihtiyacınız olan ipuçlarını toplayabilir ve doğru iz üstünde ilerleyebilirsiniz. Bu sayede seviye atlayabilir ve farklı mekanların kilidini açabilirsiniz.

Oyunda gizemli bir şekilde ortadan kaybolan balerinin başına gelen olaylardan bahsedilmektedir. Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda yapmanız gereken, esrarengiz olayları aydınlatarak tüm gizemleri çözmek ve şüphelilerin izini sürerek balerini bulmaktır. İçinizdeki dedektifi açığa çıkartarak dansçı kızın peşine düşmeli ve gizli nesneleri bularak görevleri tamamlamalısınız.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz Danse Macabre: Lethal Letters, benzersiz bir macera oyunu olarak göze çarpıyor.