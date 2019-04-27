Minik yaratıklardan oluşan büyük bir ordu kurarak karşınıza çıkan herkesi ezip geçebileceğiniz ve kendi çizdiğiniz sınırlar içinde savaşabileceğiniz Dark Dot, yüz binlerce aksiyon tutkunu tarafından keyifle oynanan sıra dışı bir oyundur.

Basit ama etkili grafikleri ve kaliteli müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, farklı özelliklere ve güçlere sahip çeşitli yaratıklardan oluşan kalabalık bir ordu kurmak ve düşmanlarınıza karşı savaşarak yeni bölgeler fethetmektir. Farklı renkte ve görünümdeki bu yaratıkları çizdiğiniz belirli sınırlar içinde tutarak düşmanlarınıza saldırmalı ve ganimet toplayarak yolunuza devam etmelisiniz. Aksiyon dolu bölümleri ve sürükleyici özelliği ile sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda savaşlarda kullanabileceğiniz onlarca ilginç karakter ve silah yer almaktadır. Üçgen, kare, yıldız, kalp ve daha birçok farklı şekil çizerek savaşçılarınızı o şeklin içinde toplayabilir ve düşmanlarınıza topluca saldırabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyunculara sunulan ve aksiyon oyunları arasında yer alan Dark Dot, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz eşsiz bir oyundur.