Ateam Inc imzası ile geliştirilen Dark Summoner ücretsiz bir rol oyunu olarak mobil platformda yayınlandı.

Android ve İOS platformunda tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen Dark Summoner fantastik yapısı ile geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Dünya çapında 9 milyondan fazla kez indirilen mobil rol oyunu dünya çapında oyuncu kitlesine hitap ediyor.

Aktif olarak 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam eden yapımda 5.000’den fazla farklı canavar yer alıyor. İlgi çekici grafik açıları eşliğinde karakterimizi geliştirerek benzersiz düşmanlar ile karşılacağımız oyunda fantastik efektler de yer alacak.

Klan liginin de yer aldığı yapımda oyuncular klan savaşlarına katılarak rekabet dolu mücadeleler yapabilecekler.

Dark Summoner, Google Play’de 4.2 gibi bir inceleme skor puanına sahip.