Android işletim sistemine sahip tüm mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Darkmoon Realm, etkileyici anime karakterleri ile aksiyon dolu savaşlara katılacağınız ve karakterinizi özelleştirerek hayalinizdeki savaş kahramanını oluşturacağınız eğlenceli bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve keyif verici ses efektleriyle dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, farklı özelliklere ve savaş aletlerine sahip onlarca karakter arasından dilediğinizi seçerek aksiyon dolu bir serüvene atılmak ve dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü oyunculara karşı mücadele ederek ganimet kazanmak için çaba göstermektir. Karakterinizi dilediğiniz savaş aletleriyle donatarak farklı özellikler ekleyebilir ve online arenada nefes kesen savaşlarda rol alarak zirveye adınızı yazdırabilirsiniz.

Oyunda ilginç saldırı taktiklerine ve ölümcül silahlara sahip birbirinden güzel onlarca anime savaş kahramanı yer almaktadır. Ayrıca karakterinize giydirebileceğiniz sayısız kostüm ve zırh bulunmaktadır. Karakterinizi özelleştirerek dilediğiniz savaşçıyı oluşturabilir ve maceraya atılabilirsiniz.

Mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Darkmoon Realm, binlerce oyun tutkunu tarafından benimsenen kaliteli bir oyundur.