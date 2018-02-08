Dawn Break: The Flaming Emperor, anime severlere tavsiye edeceğim, aksiyon rpg türünde hazırlanmış harika bir mobil oyun. Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan rol yapma oyununda karanlık güçlere karşı savaşan üç karakteri kontrol ediyoruz. Destansı yolculuğa çıkan, kaderleri için savaşan karakterlerimizi tehlikelerle dolu fantastik dünyada uzun bir yolculuk bekliyor.

Hikayesiyle klasik ancak ünlü YouTuber’ların, oyuncuların incelediği ve büyük Japon ses sanatçılarının katkıda bulunduğu bir aksiyon rol yapma oyunu karşımızda. Geliştiricinin de dediği gibi konsol kalitesinde grafiklerinin yanında efektleri ve atmosferiyle kendisine çeken yapımda Haley, Anis ve Luke adında üç karakter ve onlara savaşırken eşlik eden evcil hayvanları ile destansı bir yolculuğa çıkıyoruz. Hikayesi klasik dedim ancak derinlemesine işlenmiş.

Efsanevi canavarları ele geçirmek için arkadaşlarımızla birlikte mücadele ettiğimiz gerçek zamanlı Co-Op, epik boss’ların yerine geçebildiğimiz güç gösterisi temelli 4 oyunculu Battle Arena, oynanabilir modlar arasında.