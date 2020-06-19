Dawn of Zombies: Survival, kıyamet sonrası dünyada geçen online hayatta kalma oyunu. Her ne kadar oyunun adında zombiler geçse de sadece zombilere karşı yaşam mücadelesi vermiyorsunuz. İnsanlık büyük bir felaketten sağ çıkmış, açlık-sefalet var olmakla birlikte hastalıklar, radyasyon, sapkınlar, bağnaz mutantlar karşısında hayatta kalmak zorundasınız.

Dawn of Zombies: Survival, adından da tahmin edeceğiniz üzere hayatta kalma odaklı mobil oyunlardan. Büyük felaketten sağ çıkmaya başarmış insanların yaşam mücadelesi verdiği çorak topraklardasınız. Sığınaklar inşa edip korumaya çalışıyor, hastalıklarla, açlık ve susuzlukla mücadele ediyorsunuz. Düşmanınız çok ve sadece yaratık değiller! Yeraltında inşa ettiğiniz yapıları çok iyi korumalısınız. Aralarında bilim insanları ve askeriyenin de bulunduğu farklı fraksiyonlarla ilişkilerinizin de kuvvetli olması gerekiyor. Kendinizi korumak için kullanabileceğiniz 60’dan fazla silah mevcut. Düşmanla direkt savaşabildiğiniz gibi gizlilik esaslı da ilerleyebilirsiniz.

Dawn of Zombies: Survival Android Zombili Hayatta Kalma Oyunu