Nükleer bombaların patladığı ve adeta kıyametin döndüğü bu dünyada hayatta kalmayı başarabilecek misin? Araştır, öğren ve yeni karakterlerle tanış. Unutma radyasyon, açlık ve hastalık her yerde. Bunlardan uzak dur ve yeni bölgeleri keşfetmeye başla.

Nükleer savaştan sonra hayatta kalmak hiç kolay değil. Gerçek açlık oyunlarına dahil olmak ve ölü karakterlerle yüzleşmeniz gerekecek! Canavarlar, susuzluk, sayısız pandemik hastalıklar, yaralanmalar ve kana susamış düşmanlar ile savaş. Hayatta kalma mücadelesinde boy göster ve tüm kaynakları topla: silahlar, giysiler ve ulaşım.

Değişen mevsimler, SSCB'nin büyük haritası ve 2.700'den fazla farklı şehir ve kasaba. Ormanda hayatta kalın ve hayvanları avlayın, ama dikkatli olun çünkü sıçanlar bile sizi ciddi şekilde yaralayabilir. Zombi oyunlarının vahşi doğasını keşfedin!

Day R Survival Özellikleri



