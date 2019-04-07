Sır dolu bir cinayeti araştırarak onlarca şüpheli arasından katilin izini sürebileceğiniz ve macera dolu bir serüven yaşayabileceğiniz Dead Reckoning: Brassfield Manor, binlerce oyun sever tarafından tercih edilen sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve ürpertici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, cinayetin işlendiği mekanda incelemeler yaparak ipuçları yakalamak ve katilin kim olduğunu bulmaktır. Oyun, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Evinde verdiği partide ölü olarak bulunan zengin bir iş adamının kim tarafından öldürüldüğünü bulmalısınız. Araştırmalarınız sonucunda çeşitli ipuçlarından yararlanabilir ve gizli nesneleri bularak katilin izini sürebilirsiniz. Macera dolu bölümleri ve sıra dışı tasarımı ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda sayısız gizli nesne ve onlarca farklı bölüm bulunmaktadır. Her bölümde farklı bulmacalar ve eşleştirmeler yer almaktadır. Bu oyunları oynayarak ipuçlarına ulaşabilir ve katili yakalayabilirsiniz. Mobil platformda macera oyunları arasında kendisine yer bulan Dead Reckoning: Brassfield Manor ile sizde içinizdeki dedektifi açığa çıkartabilir ve keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.