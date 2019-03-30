Mobil platformda klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Dead Reckoning: Death Between the Lines, macera dolu bir serüvene atılarak sır dolu cinayetleri aydınlatabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve ürpertici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, esrarengiz olayları açığa çıkartarak sırlarını çözmek ve ipuçları toplayarak gizli nesneleri bulmaktır. Oyunda, ünlü yazarların kitaplarındaki kahramanların esrarengiz bir şekilde öldürülmesinden bahsediliyor. Size verilen komutları uygulayarak cinayetleri araştırabilir ve topladığınız ipuçlarını takip ederek katillerin izini sürebilirsiniz. Maceraya doyabileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda binlerce gizli nesne ve onlarca şüpheli karakter yer almaktadır. Ayrıca katillerin izini sürebilmeniz için birçok ipucu bulunmaktadır. Bulmacalar çözerek ve eşleştirmeler yaparak ipuçlarına sahip olabilirsiniz. Bu sayede katilleri yakalayabilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinden bağımlısı olabileceğiniz Dead Reckoning: Death Between the Lines, kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.