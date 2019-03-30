Mobil platformda macera oyunları arasında yer alan ve binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Dead Reckoning: Snowbird's Creek, büyük bir projeyi sabote eden ve altınları çalan hırsızların peşine düşerek ipuçları toplayabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve kaliteli müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, gizli nesneleri bularak çeşitli ipuçlarına ulaşmak ve şüphelilerin peşine düşmektir. Gizemli olayları araştırarak sır perdelerini aralayabilir ve şüphelileri yakalayarak görevleri tamamlayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Her bölümde onlarca farklı bulmaca ve strateji oyunları yer almaktadır. Bu oyunları oynayarak çeşitli ödüllere ve ipuçlarına sahip olabilirsiniz. Gizli nesnelerin ve kayıp objelerin yerlerini bularak doğru iz üstünde ilerleyebilirsiniz. Bu sayede şüpheli karakterleri tespit edebilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere hizmet veren ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Dead Reckoning: Snowbird's Creek, yeni deneyimler kazanabileceğiniz kaliteli bir oyundur.